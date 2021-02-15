Доклад об итогах миссии ВОЗ в китайском Ухане будет опубликован на этой неделе

Доклад об итогах миссии Всемирной организации здравоохранения в китайском Ухане будет опубликован на нынешней неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но версия о том, что COVID-19 был выведен в лаборатории, окончательно отклонена.

Тем временем специалисты заявляют, что новыми штаммами коронавируса можно заразиться повторно. Все больше сообщений приходят из ЮАР о положительных тестах у людей, которые уже переболели COVID-19.

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