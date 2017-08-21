«Добрейший был человек»: что известно о гибели российского спортсмена в уличной драке

Новости России. 20 августа в результате драке погиб чемпион мира по пауэрлифтингу – Андрей Драчев.
По информации ТАСС, инцидент произошел в одном из заведений Хабаровска. 32-летний потерпевший скончался из-за полученных травм. По предварительной информации, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.
Происшествие было снято на видео камерами наблюдения.
Личность 25-летнего злоумышленника установлена, но после драки он скрылся. Его разыскивает полиция.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Продолжается расследование.
Андрей Драчев принимал участие в соревнованиях по пауэрлифтингу. В 2011 году стал чемпионом мира в командном зачете. В этом же году завоевал серебро в личном первенстве в категории до 120 килограмм.
Те, то лично знал спортсмена, глубоко поражены произошедшим и требуют для человека, нанесшего Драчеву травмы, справедливого наказания.
«Добреший был человек», – вспоминают Драчева люди, которые были с ним знакомы.
«Очень добрый, честный, огромной чистой души человек! Его улыбка и глаза навсегда в моей памяти...»,
«Больно морально от того, сколько жестокости вокруг! Страшно от того, сколько в мире злости, мерзости! Пусть тебе там на небе будет тепло, светло, сытно и уютно, Андрюша! Спасибо за то, что при жизни, я уверена, ты был достойным человеком и порядочным парнем и за то, каких успехов ты добился в спорте и на мировой арене!!!»
«Интеллигентный, добрый, знающий своё дело идеально! Целеустремленный, открытый и просто очень хороший спортсмен!»
«Помню как-то я делал репортаж про Андрея Драчева, и спросил его, когда он выжимал две 24 килограммовые гири поставленные одна на другую, приходилось ли ему драться? Он сказал, что ему очень трудно ударить человека, и чтобы остепенить обидчика, он делает вот так, при этом взял меня рукой за предплечье и хорошенько стиснул железной хваткой. Но есть люди, которым нравится бить других, они занимаются единоборствами, не для самообороны, а для того, чтобы бравировать потом перед всеми своими умениями, не задумываясь о последствиях».
Зимой 2016 года драка возле ночного клуба в Витебске закончилась гибелью 32-летнего мужчины – здесь подробнее.