«Добрейший был человек»: что известно о гибели российского спортсмена в уличной драке

Андрей Драчев принимал участие в соревнованиях по пауэрлифтингу. В 2011 году стал чемпионом мира в командном зачете. В этом же году завоевал серебро в личном первенстве в категории до 120 килограмм.

Личность 25-летнего злоумышленника установлена, но после драки он скрылся. Его разыскивает полиция.

По информации ТАСС, инцидент произошел в одном из заведений Хабаровска. 32-летний потерпевший скончался из-за полученных травм. По предварительной информации, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Те, то лично знал спортсмена, глубоко поражены произошедшим и требуют для человека, нанесшего Драчеву травмы, справедливого наказания.

«Добреший был человек», – вспоминают Драчева люди, которые были с ним знакомы.

«Очень добрый, честный, огромной чистой души человек! Его улыбка и глаза навсегда в моей памяти...»,

«Больно морально от того, сколько жестокости вокруг! Страшно от того, сколько в мире злости, мерзости! Пусть тебе там на небе будет тепло, светло, сытно и уютно, Андрюша! Спасибо за то, что при жизни, я уверена, ты был достойным человеком и порядочным парнем и за то, каких успехов ты добился в спорте и на мировой арене!!!»

«Интеллигентный, добрый, знающий своё дело идеально! Целеустремленный, открытый и просто очень хороший спортсмен!»

«Помню как-то я делал репортаж про Андрея Драчева, и спросил его, когда он выжимал две 24 килограммовые гири поставленные одна на другую, приходилось ли ему драться? Он сказал, что ему очень трудно ударить человека, и чтобы остепенить обидчика, он делает вот так, при этом взял меня рукой за предплечье и хорошенько стиснул железной хваткой. Но есть люди, которым нравится бить других, они занимаются единоборствами, не для самообороны, а для того, чтобы бравировать потом перед всеми своими умениями, не задумываясь о последствиях».