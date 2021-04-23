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До трёх метров в высоту. В национальном парке возле Лос-Анджелеса распустились полевые цветы

23 апреля 2021 10:37
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Новости США. Пока весна в нашей стране медлит с буйством красок, в других частях света ландшафты радуют глаз путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До трёх метров в высоту. В национальном парке возле Лос-Анджелеса распустились полевые цветы-1

Калифорнийцы наслаждаются «страной фантазий» – ежегодным цветением полевых цветов.

До трёх метров в высоту. В национальном парке возле Лос-Анджелеса распустились полевые цветы-4

В национальном парке недалеко от Лос-Анджелеса большая часть территории сейчас покрыта экзотическими цветами. Ярко-желтые бутоны горчицы устилают склоны.

До трёх метров в высоту. В национальном парке возле Лос-Анджелеса распустились полевые цветы-7

Само же растение достигает трех метров в высоту.

# Растения и цветы # Фотофакт

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