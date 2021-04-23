До трёх метров в высоту. В национальном парке возле Лос-Анджелеса распустились полевые цветы

Новости США. Пока весна в нашей стране медлит с буйством красок, в других частях света ландшафты радуют глаз путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Пока весна в нашей стране медлит с буйством красок, в других частях света ландшафты радуют глаз путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Калифорнийцы наслаждаются «страной фантазий» – ежегодным цветением полевых цветов.
В национальном парке недалеко от Лос-Анджелеса большая часть территории сейчас покрыта экзотическими цветами. Ярко-желтые бутоны горчицы устилают склоны.
Само же растение достигает трех метров в высоту.