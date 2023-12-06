Do Rzeczy: «странные вещи» происходят на границе Польши и Украины

Произошло резкое сокращение украинских грузовиков, везущих гуманитарную помощь, после введения проверки польскими налоговиками документов у водителей на границе с Украиной, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Do Rzeczy.

Так, в публикации приводятся слова Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши, который сообщил, что с 30 ноября 2023 года на польской границе начали проверять документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента, по словам Сокола, на границе наблюдаются «странные вещи» – произошло уменьшение очередей, которое обусловлено тем, что подделка документов может повлечь за собой уголовное наказание. «Машин сразу стало гораздо меньше, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», – подчеркнул Яцек Сокол.