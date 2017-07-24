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До 70 км/ч по монорельсовой дороге: «Небесный», самый быстрый подвесной поезд в мире, запустили в Китае

24 июля 2017 05:46
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Новости Беларуси. Самый быстрый подвесной поезд запустили в Китае. Зрелище, прямо скажем, необычное. Называется поезд тоже соответствующие и громко – «Небесным», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 70 км/ч по монорельсовой дороге: «Небесный», самый быстрый подвесной поезд в мире, запустили в Китае-1

Отцы железнодорожного чуда говорят, что хотя состав еще работает в тестовом режиме, но уже устанавливает рекорды. Скорость подвешенный состав развивает до 70 километров в час. Передвигается он по монорельсовой дороге с магнитами на высоте от 5 до 10 метров над землей. Такие характеристики хорошо подходят для крупных городов с высокой загруженностью транспортных веток.

# Общественный транспорт

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