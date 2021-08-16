До +47°С. В Испании из-за аномальной жары горят леса, власти эвакуируют людей

Новости Испании. Европа продолжает изнывать от аномальной жары. Так, в Испании почти каждый день фиксируют новые температурные рекорды. Накануне воздух там прогрелся до +47 °С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, похоже, скоро испанцам станет труднее спасаться от солнечных лучей в тени деревьев. В стране горят леса. В разных уголках Испании началась война с огнем. Для сохранения жизней мирных жителей власти вынуждены были эвакуировать уже более тысячи человек.