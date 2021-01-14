До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества

Север Европы во власти стихии: в результате сильнейшего снегопада более семи тысяч жителей Швеции и Финляндии остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ряде районов непогода парализовала движение транспорта, с перебоями работает железная дорога.