До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества

Север Европы во власти стихии: в результате сильнейшего снегопада более семи тысяч жителей Швеции и Финляндии остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ряде районов непогода парализовала движение транспорта, с перебоями работает железная дорога.
Последствия непогоды устраняют коммунальные службы, задействована также специальная техника. Местами высота снежного покрова достигает двух метров.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на смену осадкам в регион придут морозы. Температура воздуха упадет до 25 градусов ниже нуля.