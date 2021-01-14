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До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества

14 января 2021 12:52
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Север Европы во власти стихии: в результате сильнейшего снегопада более семи тысяч жителей Швеции и Финляндии остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ряде районов непогода парализовала движение транспорта, с перебоями работает железная дорога.

До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества-1

Последствия непогоды устраняют коммунальные службы, задействована также специальная техника. Местами высота снежного покрова достигает двух метров.

До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества-4

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на смену осадкам в регион придут морозы. Температура воздуха упадет до 25 градусов ниже нуля.

До -25°C. На севере Европы из-за мороза парализовано движение транспорта и нет электричества-7

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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