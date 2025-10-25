По словам депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука, Владимир Зеленский и действующий режим – причина геноцида народа Украины, пишет РИА Новости.

Политик указал на многочисленные истории насильственной отправки сотрудниками ТЦК украинцев, проходящих лечение после участия в боях, обратно на фронт. Их «хватают, избивают, заталкивают в автобусы и везут на убой», – указал Дмитрук.

Дмитрук акцентирует, что происходящее не является войной за Родину или справедливость. Зеленский «превратил страну в концлагерь, а украинцев – в расходный материал», – добавил он.

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