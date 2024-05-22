Дмитрий Песков назвал любой вариант изъятия средств РФ в ЕС экспроприацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского союза по доходам от российских активов – экспроприация, пишет РИА Новости.

«Подобные решения, ну хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией», – сообщил представитель Кремля.

Москва осуществляет оценку результатов данного шага Евросоюза, а также ответных действий на него в том виде, в котором они будут наилучшим образом совпадать с интересами страны, рассказал Песков.

22 мая ЕС было опубликовано решение об использовании доходов от замороженных суверенных активов РФ.