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Дмитриев: очередные пошлины США нанесут смертельный удар по промышленности ЕС

02 мая 2026 06:34
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Дмитриев: очередные пошлины США нанесут смертельный удар по промышленности ЕС-0

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, новые пошлины США на легковые автомобили и грузовые машины ЕС значительно ударят по промышленному сектору объединения, пишет РИА Новости.

Дмитриев указал, что пошлины в размере 25% вместе с энергокризисом станут смертельным ударом для уже ослабленной промышленной отрасли ЕС.

1 мая глава Белого дома Дональд Трамп информировал о планах Вашингтона увеличить импортные пошлины на автомобили и грузовики из ЕС до 25%.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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