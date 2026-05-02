Дмитриев: очередные пошлины США нанесут смертельный удар по промышленности ЕС

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, новые пошлины США на легковые автомобили и грузовые машины ЕС значительно ударят по промышленному сектору объединения, пишет РИА Новости.

Дмитриев указал, что пошлины в размере 25% вместе с энергокризисом станут смертельным ударом для уже ослабленной промышленной отрасли ЕС.

1 мая глава Белого дома Дональд Трамп информировал о планах Вашингтона увеличить импортные пошлины на автомобили и грузовики из ЕС до 25%.

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