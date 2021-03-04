Для жителей установили палатки и пункты выдачи еды. В Греции устраняют последствия мощного землетрясения

Новости Греции. В Греции устраняют последствия мощного землетрясения. В целях безопасности тысячи жителей были вынуждены провести минувшую ночь на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природный катаклизм магнитудой 6,2 произошёл недалеко от города Лариса. После сильного толчка последовала серия афтершоков. В результате землетрясения повреждены автомобили и здания, на стенах многих строений появились трещины.