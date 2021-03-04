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Для жителей установили палатки и пункты выдачи еды. В Греции устраняют последствия мощного землетрясения

04 марта 2021 20:35
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Новости Греции. В Греции устраняют последствия мощного землетрясения. В целях безопасности тысячи жителей были вынуждены провести минувшую ночь на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для жителей установили палатки и пункты выдачи еды. В Греции устраняют последствия мощного землетрясения-1

Природный катаклизм магнитудой 6,2 произошёл недалеко от города Лариса. После сильного толчка последовала серия афтершоков. В результате землетрясения повреждены автомобили и здания, на стенах многих строений появились трещины.

Для жителей установили палатки и пункты выдачи еды. В Греции устраняют последствия мощного землетрясения-4

Из-под завалов одного из домов извлекли пожилого мужчину. Информации о других пострадавших пока не поступало. Для жителей установили палатки и пункты выдачи еды. В регион направлена правительственная комиссия.

# Землетрясение # Фотофакт

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