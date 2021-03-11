Для выезда из Великобритании потребуется декларация об уважительной причине для поездки

Новости Великобритании. Без веской причины выезд запрещен – Великобритания ввела «декларацию о путешествиях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Без веской причины выезд запрещен – Великобритания ввела «декларацию о путешествиях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Покинуть Соединенное Королевство теперь можно лишь при наличии специального документа, который подтверждает, что путешествие проходит в соответствии с карантинными правилами.
В декларации пассажиру необходимо указать причину выезда, которая должна быть уважительной. Среди них – учеба, работа, лечение и помощь близким. За попытку покинуть страну без такого документа придется заплатить штраф – около 300 долларов.