Для выезда из Великобритании потребуется декларация об уважительной причине для поездки

Новости Великобритании. Без веской причины выезд запрещен – Великобритания ввела «декларацию о путешествиях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покинуть Соединенное Королевство теперь можно лишь при наличии специального документа, который подтверждает, что путешествие проходит в соответствии с карантинными правилами.