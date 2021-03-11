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Для выезда из Великобритании потребуется декларация об уважительной причине для поездки

11 марта 2021 20:27
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Новости Великобритании. Без веской причины выезд запрещен – Великобритания ввела «декларацию о путешествиях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для выезда из Великобритании потребуется декларация об уважительной причине для поездки -1

Покинуть Соединенное Королевство теперь можно лишь при наличии специального документа, который подтверждает, что путешествие проходит в соответствии с карантинными правилами.

Для выезда из Великобритании потребуется декларация об уважительной причине для поездки -4

В декларации пассажиру необходимо указать причину выезда, которая должна быть уважительной. Среди них – учеба, работа, лечение и помощь близким. За попытку покинуть страну без такого документа придется заплатить штраф – около 300 долларов.

# Коронавирус # Фотофакт

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