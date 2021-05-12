Для поездок внутри ЕС будет обязательным вакцинный паспорт. Когда его запустят?

В мире заболеваемость и смертность от COVID-19 за неделю снизились на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако специалисты ВОЗ говорят, что показатели все еще находятся на высоком уровне.

Остается критической ситуация в Индии. Всемирная организация здравоохранения повысила степень опасности индийского штамма COVID-19 с тройной мутацией. Тем временем в странах Европы готовятся к началу туристического сезона. В частности, в Турции полный локдаун будет снят 17 мая.