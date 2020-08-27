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Для подавления беспорядков в американский Кенош направили около 200 федеральных агентов

27 августа 2020 09:20
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Новости США. В охваченный беспорядками Кенош направлены около 200 федеральных агентов. Они окажут помощь в обеспечении порядка бойцам нацгвардии, которые ранее прибыли в город, а также местной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Для подавления беспорядков в американский Кенош направили около 200 федеральных агентов-1

Уже несколько суток в Кеноше не прекращаются беспорядки и столкновения с правоохранителями. Не останавливает демонстрантов даже введенный в штате комендантский час.  

Для подавления беспорядков в американский Кенош направили около 200 федеральных агентов-4

Митингующие жгут автомобили, бьют стекла машин, швыряют в полицейских бутылки и файеры. В ответ идут резиновые пули и слезоточивый газ. 26 августа в ходе протестов произошла стрельба, были убиты два человека.  

Для подавления беспорядков в американский Кенош направили около 200 федеральных агентов-7

Массовые акции вспыхнули в городе после скандального задержания афроамериканца, которому полицейские несколько раз выстрелили в спину.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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