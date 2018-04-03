Для автомобилистов въезд в определённые районы городов Польши стал платным

Новости Польши. В стране вступил в силу закон о «Зонах с чистым транспортом». Теперь въезд в определённые районы городов будет платным для владельцев бензиновых, дизельных и даже гибридных авто.
Новости Польши. В стране вступил в силу закон о «Зонах с чистым транспортом». Теперь въезд в определённые районы городов будет платным для владельцев бензиновых, дизельных и даже гибридных авто.
Час обойдется в 73 цента, нахождение в «чистой зоне» в течение суток будет стоить 7 долларов. При этом для госслужащих проезд останется бесплатным. Такое нововведение уже вызвало недовольство граждан. Подобные изменения должны вводиться поэтапно, чтобы дать возможность жителям перестроиться, считают поляки.