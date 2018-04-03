Прямой эфир

Для автомобилистов въезд в определённые районы городов Польши стал платным

03 апреля 2018 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В стране вступил в силу закон о «Зонах с чистым транспортом». Теперь въезд в определённые районы городов будет платным для владельцев бензиновых, дизельных и даже гибридных авто.

Для автомобилистов въезд в определённые районы городов Польши стал платным-1

Час обойдется в 73 цента, нахождение в «чистой зоне» в течение суток будет стоить 7 долларов. При этом для госслужащих проезд останется бесплатным. Такое нововведение уже вызвало недовольство граждан. Подобные изменения должны вводиться поэтапно, чтобы дать возможность жителям перестроиться, считают поляки.

# Фотофакт # Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
В многоэтажке Бангкока вспыхнул пожар, 60 человек пострадали
03 апреля 2018 12:19

В многоэтажке Бангкока вспыхнул пожар, 60 человек пострадали

Учёные: красное мясо может спровоцировать рак
03 апреля 2018 11:54

Учёные: красное мясо может спровоцировать рак

«Чёрный вторник». Во Франции 90% поездов не выйдут на маршрут
03 апреля 2018 09:26

«Чёрный вторник». Во Франции 90% поездов не выйдут на маршрут