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Дистанционное обучение, закрываются бассейны и сауны. Эстония усиливает карантинные ограничения

22 февраля 2021 06:37
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Новости Эстонии. Власти Эстонии 22 февраля возобновляют действие некоторых карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дистанционное обучение, закрываются бассейны и сауны. Эстония усиливает карантинные ограничения-1

Учащихся средних и старших классов переводят на дистанционное обучение. Закрываются бассейны и сауны. В спортзалах и ресторанах заполнять помещения разрешено не более чем на 50 %.

В правительстве Эстонии объяснили, что ограничения необходимы для сдерживания вируса, темпы распространения которого становятся опасными. Так, на прошлой неделе показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на более чем на 20 %, а количество госпитализаций – на 12.

# Коронавирус # Фотофакт

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