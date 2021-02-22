Дистанционное обучение, закрываются бассейны и сауны. Эстония усиливает карантинные ограничения

Учащихся средних и старших классов переводят на дистанционное обучение. Закрываются бассейны и сауны. В спортзалах и ресторанах заполнять помещения разрешено не более чем на 50 %.

В правительстве Эстонии объяснили, что ограничения необходимы для сдерживания вируса, темпы распространения которого становятся опасными. Так, на прошлой неделе показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на более чем на 20 %, а количество госпитализаций – на 12.