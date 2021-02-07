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Дипломаты Швеции, Польши и Германии были объявлены персонами нон грата и высланы из России

07 февраля 2021 19:24
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Это кадры из России. В нескольких городах состоялись несанкционированные акции протеста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дипломаты Швеции, Польши и Германии были объявлены персонами нон грата и высланы из России-1

Игорь Позняк, СТВ:
Все началось после того, как суд заменил Навальному условный срок на реальный – 3,5 года колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора в соцсетях появились призывы к участию в несанкционированных акциях, которые не заставили себя ждать, несмотря на запреты властей и многочисленные предупреждения. В основном те, кто вышли на улицы, это молодые люди.

Дипломаты Швеции, Польши и Германии были объявлены персонами нон грата и высланы из России-4

Толпу кураторы протестов постоянно перенаправляли с одного места на другое, а по дороге активисты провоцировали стычки с правоохранителями – провокаторы нападали на полицейских и тут же прятались за спинами женщин. На видео попали и толпы, которые, сцепившись руками, стеной наваливались на полицейское оцепление, пытаясь его прорвать.

Дипломаты Швеции, Польши и Германии были объявлены персонами нон грата и высланы из России-7

Протестующие продолжали бороться не только на улицах, но и в соцсетях, таких как TikTok и YouTube, распространяя фейковые сообщения о якобы многочисленных жертвах в ходе столкновений с правоохранителями. Доверчивые подростки и дети это тут же подхватывали. Как итог, за участие в несанкционированных акциях протестов, по различным данным, были задержаны более тысячи человек. Больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге.

Дипломаты Швеции, Польши и Германии были объявлены персонами нон грата и высланы из России-10

Тем временем страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить Навального. Но в расчет не берется тот факт, что дипломаты европейских стран – Швеции, Польши и Германии – сами участвовали в незаконных акциях протеста.

Дипломаты Швеции, Польши и Германии были объявлены персонами нон грата и высланы из России-13

В качестве доказательств приведены записи камер видеонаблюдения. В МИД России назвали заявления стран Запада скоординированной информационной кампанией, цель которой цитата – «глобальная попытка вмешательства во внутренние дела России». Дипломаты были объявлены персонами нон грата и высланы из России.

# Акции протеста # Игорь Позняк # Фотофакт

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