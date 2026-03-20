«Динамо» примет «Автомобилист» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26. Об этом пишет БЕЛТА.

Соперником будет екатеринбургский «Автомобилист». В турнирной таблице уральцы заняли четвертое место на Востоке, а минчане стали вторыми на Западе, показав лучший результат за всю свою историю в лиге.

Подопечные Дмитрия Квартальнова могут повторить клубный рекорд по количеству побед за сезон – 39. Кроме того, нападающий Сэм Энас близок к рекорду КХЛ по набранным очкам: на его счету 87 очков в 67 матчах, в то время как у Никиты Гусева лучший результат (89).

Ранее в этом сезоне команды встречались один раз – в декабре «Автомобилист» победил по буллитам (3:2). Игра начнется в 19:10, после чего будет объявлен соперник минчан по первому раунду Кубка Гагарина.

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