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Die Welt: российская экономика оказалась устойчивее к санкциям, чем ожидали на Западе

28 декабря 2022 10:54
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Экономика России оказалась устойчивее к санкциям, чем ожидали на Западе. Об этом говорится в материале немецкой газеты Die Welt, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Die Welt: российская экономика оказалась устойчивее к санкциям, чем ожидали на Западе-1

Как отмечает автор статьи, нынешняя обстановка в Москве никак не намекает на экономический кризис. Например, рестораны российской столицы перед праздниками почти полностью забронированы. А европейцы едва ли смогут позволить себе новогодний ужин вне дома. Так, поляки, согласно проведенному соцопросу, планируют приготовить менее традиционных 12 блюд к новогоднему столу.

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# Санкции # Фотофакт

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