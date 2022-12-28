Die Welt: российская экономика оказалась устойчивее к санкциям, чем ожидали на Западе

Экономика России оказалась устойчивее к санкциям, чем ожидали на Западе. Об этом говорится в материале немецкой газеты Die Welt, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечает автор статьи, нынешняя обстановка в Москве никак не намекает на экономический кризис. Например, рестораны российской столицы перед праздниками почти полностью забронированы. А европейцы едва ли смогут позволить себе новогодний ужин вне дома. Так, поляки, согласно проведенному соцопросу, планируют приготовить менее традиционных 12 блюд к новогоднему столу.