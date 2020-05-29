Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране

Новости США. Деятельность социальных сетей в США будет регулироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписал Дональд Трамп.
Новости США. Деятельность социальных сетей в США будет регулироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписал Дональд Трамп.
Этот документ заставит крупнейшие онлайн-платформы более агрессивно контролировать публикации в соцсетях. Компании лишились защиты от обвинений в клевете и теперь за содержание сообщений им может грозить уголовная ответственность.
Подписанию указа предшествовал конфликт Трампа с Twitter. Он возник после того, как два сообщения президента были отмечены маркировкой, которая указывает на недостоверность информации. Указ уже вызвал волну критики в стране. По мнению экспертов, это решение в ближайшее время будет оспорено в суде.