Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране

Этот документ заставит крупнейшие онлайн-платформы более агрессивно контролировать публикации в соцсетях. Компании лишились защиты от обвинений в клевете и теперь за содержание сообщений им может грозить уголовная ответственность.

Подписанию указа предшествовал конфликт Трампа с Twitter. Он возник после того, как два сообщения президента были отмечены маркировкой, которая указывает на недостоверность информации. Указ уже вызвал волну критики в стране. По мнению экспертов, это решение в ближайшее время будет оспорено в суде.