Деятельность Greenpeace на территории России признана нежелательной

Деятельность международной неправительственной некоммерческой организации «Гринпис» (Greenpeace International) признана нежелательной на российской территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой генеральную прокуратуру РФ.

По информации ведомства, организация представляет угрозу основам конституционного строя РФ, а также безопасности страны. Отмечается, что под прикрытием природоохранной деятельности на территории России международное объединение активно продвигает политическую позицию, а также применяет попытки вмешательства во внутренние дела страны. Говорится и о том, что активисты «Гринпис» с момента начала специальной военной операции ведут антироссийскую пропаганду: выступают с призывами поддерживать экономическую изоляцию РФ, а также ужесточение санкционной политики со стороны западных государств.