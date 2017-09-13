Десятки тысяч людей эвакуируют в России: в последние дни крупные города атакованы анонимными звонками о «минировании» зданий

Новости Беларуси. Масштабные эвакуации продолжаются по всей России. Уже несколько дней правоохранителям поступают анонимные звонки о минировании школ, административных зданий и торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Счёт людей, которым пришлось экстренно покидать рабочие и учебные места, идёт на десятки тысяч. Пока ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были. Во всех регионах полиция возбуждает уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Тем временем, выйти на правонарушителей, посеявших панику среди людей, до сих пор не удаётся.