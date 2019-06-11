Прямой эфир

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

11 июня 2019 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китай утопает в воде. Жертвами наводнений в разных провинциях стали 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото-1

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в трех уездах города Хэюаня. Там из-за непрекращающихся ливней уже пострадали около 110 тысяч человек. Потоки воды разрушили и повредили почти тысячу домов.

А в провинции Цзянси стихия нанесла серьезный экономический ущерб в более чем 380 миллионов долларов. Из пострадавших районов эвакуируют жителей. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды пока не предвидится.

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото-4

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото-6

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото-8

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото-10

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото-12

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото-14

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото-16

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото-18

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела
11 июня 2019 12:25

В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела

Что известно о пожаре в психиатрической клинике в Одессе: версии трагедии
11 июня 2019 12:15

Что известно о пожаре в психиатрической клинике в Одессе: версии трагедии

В столице Дагестана прогремел взрыв в порту на танкере
11 июня 2019 09:00

В столице Дагестана прогремел взрыв в порту на танкере