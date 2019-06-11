Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

Новости Китая. Китай утопает в воде. Жертвами наводнений в разных провинциях стали 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в трех уездах города Хэюаня. Там из-за непрекращающихся ливней уже пострадали около 110 тысяч человек. Потоки воды разрушили и повредили почти тысячу домов.

А в провинции Цзянси стихия нанесла серьезный экономический ущерб в более чем 380 миллионов долларов. Из пострадавших районов эвакуируют жителей. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды пока не предвидится.