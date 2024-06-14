Саммит Большой семерки, который в эти дни проходит в Италии, оказался под угрозой. Встречу едва не сорвали активисты, устроившие демонстрацию в городе Бриндизи. Они несогласны с действиями лидеров стран объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее количество претензий у жителей накопилось к миграционной политике, вопросам искусственного интеллекта, а также по теме военных конфликтов. Отметим, что в это время чиновники Запада банкетом праздновали завершение первого дня. На этом фоне протестующие назвали свою акцию «плохим ужином». На контрасте пропасть между европейскими политиками и народом кажется еще масштабнее. Никто из лидеров не вышел к демонстрантам, чтобы пообщаться и вникнуть в претензии забастовщиков. Впрочем, готовность к критике – удел сильных. В «Большой семерке» таких нет. Зарубежные журналисты окрестили саммит «встречей слабых лидеров». А в Global Times отметили, что встреча оставит миру лишь разочарование и чувство беспомощности.