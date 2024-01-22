Десантис покинул предвыборную гонку США в поддержку Трампа

Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил о своем решении отказаться от участия в борьбе за пост главы США и выразил свою поддержку прежнему экс-лидеру Дональду Трампу. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было принято после того, как Десантис уступил Трампу на внутрипартийном республиканском голосовании в Айове и накануне первичных соревнований в Нью-Гэмпшире, где, по данным недавнего опроса, поддержка Десантиса составляет всего 6 процентов.

Он подчеркнул, что выступает в поддержку кандидатуры Трампа, которого считает лучше нынешнего президента-демократа Джо Байдена и заслуживающим «еще одного шанса».