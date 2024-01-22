Прямой эфир

Десантис покинул предвыборную гонку США в поддержку Трампа

22 января 2024 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил о своем решении отказаться от участия в борьбе за пост главы США и выразил свою поддержку прежнему экс-лидеру Дональду Трампу. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было принято после того, как Десантис уступил Трампу на внутрипартийном республиканском голосовании в Айове и накануне первичных соревнований в Нью-Гэмпшире, где, по данным недавнего опроса, поддержка Десантиса составляет всего 6 процентов.

Он подчеркнул, что выступает в поддержку кандидатуры Трампа, которого считает лучше нынешнего президента-демократа Джо Байдена и заслуживающим «еще одного шанса».

# Международная политика # Выборы в США # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Иностранные рабочие присоединились к акции протеста в Париже
22 января 2024 08:02

Иностранные рабочие присоединились к акции протеста в Париже

Тысячи немцев митингуют против партии «Альтернатива для Германии»
22 января 2024 07:57

Тысячи немцев митингуют против партии «Альтернатива для Германии»

Глава МИД РФ прилетел в Нью-Йорк на заседание ООН
22 января 2024 07:52

Глава МИД РФ прилетел в Нью-Йорк на заседание ООН