Дерзкое ограбление в Австрии: двое мужчин украли из музея шедевр за $4,3 млн

В Австрии двое грабителей в рабочий полдень похитили бриллиантовое колье общей стоимостью почти 4.3 млн долларов из Музея прикладного искусства.

По информации ТАСС, ожерелье было частью коллекции ювелирного салона Франции Van Cleef & Arpels. Экспонат украшен 673 драгоценными камнями, его вес составляет около 200 карат. Само украшение когда-то принадлежало правительнице Египта Назли Сабри, а в 2015 году его выставили на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, где и продали за 4.3 млн долларов.

Полиция ведет следствие и разыскивает преступников.

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