Президент России Владимир Путин заявил, что Россия после начала специальной операции в Украине стала сильнее, и, к сожалению, он оказался прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внешнеполитического обозревателя немецкого журнала Энн Дорит Бой из Der Spiegel.

Несмотря на то что многие сочли его слова пропагандистскими, сейчас приходится признать, что Россия действительно стала крепче, отмечает внешнеполитический обозреватель.

Российская экономическая система, вопреки прогнозам Запада, не разрушилась под натиском санкций, а, напротив, стремится к росту.

При этом лидер РФ Владимир Путин доволен тем, как страна вернула себе статус мировой державы. Он также ранее заявил, что курс на сдерживание и ослабление РФ – это долговременная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный ущерб всей мировой экономике. Однако в России уверены в своей способности решить все проблемы, которые создает Запад.