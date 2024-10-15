Депутаты Нидерландов хотят исключить Венгрию из Шенгенской зоны

Изменение политического ландшафта в Евросоюзе накаляет отношения между государствами-участниками. Еврочиновники начинают давить на неугодные мнения, продвигая только свою точку зрения. Ярким примером подобной травли стал Будапешт. Ко всему прочему, теперь депутаты из Нидерландов хотят временно исключить Венгрию из Шенгенской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, правительство Орбана создает условия для бесконтрольного пропуска россиян на территорию Евросоюза, что якобы несет угрозу всему европейскому сообществу. Политики требуют от правительства королевства усилить давление на Еврокомиссию для реализации этой приостановки. Если ограничение все-таки вступит в силу, Венгрия вернется к паспортному контролю на границе. Подобные провокации со стороны западных политиков уже не являются чем-то новым. Ранее депутаты Европарламента требовали отменить председательство Венгрии в Совете ЕС. После провала самовольного импичмента они блокировали любые инициативы со стороны Будапешта, а также замораживали любое финансирование.