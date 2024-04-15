Депутаты грузинского парламента подрались прямо в ходе заседания

В парламенте Грузии между депутатами произошла потасовка в момент обсуждения проекта закона об иноагентах, пишет РИА Новости.

Момент драки попал на видео трансляции заседания. На доступной части видеоматериала демонстрируется, как Алеко Элисашвили, являющийся лидером партии «Граждане», бежит в направлении трибуны и наносит удар исполнительному секретарю партии «Грузинская мечта» Мамуке Мдинарадзе. Далее к столкновению присоединились еще ряд парламентариев. На этом видео прерывается.

«Мы не должны допустить принятие данного закона. Все, кто любит Грузию, выходите на улицу!» – сообщил позже журналистам лидер партии «Граждане.