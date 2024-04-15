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Депутаты грузинского парламента начали драку прямо на заседании

15 апреля 2024 13:56
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Во время дискуссии о законопроекте об иностранных агентах в грузинском парламенте произошла драка между депутатами. Об этом пишет ТАСС.

Драка началась между членом парламента «Граждане» Алеко Элисашвили и руководителем «Грузинской мечты» Мамукой Мдинарадзе. Элисашвили подбежал к Мдинарадзе и ударил по голове.

При этом правящая партия намерена повторно внести законопроект «О прозрачности иностранного влияния», заменив термин «агент иностранного влияния» на «организацию, проводящую интересы иностранной силы».

Против законопроекта выступили представители оппозиции, а также президент и представители дипломатического корпуса, которые считают, что он препятствует интеграции Грузии в ЕС.

# Международная политика

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