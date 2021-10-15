Депутата парламента Великобритании убили на встрече с избирателями. Ему нанесли несколько ударов ножом

Новости Великобритании. На депутата британского парламента напали с ножом во время встречи с избирателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный нанес ему несколько ударов. 69-летнему Дэвиду Эмессу оказали помощь на месте происшествия, затем доставили в больницу на вертолете. Нападавший задержан, но пока неизвестно, что толкнуло его на преступление.