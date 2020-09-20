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Депутат Верховной рады Украины: мы поняли, что лучшим индикатором жизни для человека является холодильник

20 сентября 2020 18:06
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Новости мира. Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ пообщались с народным депутатом Верховной рады, которая, кстати, сейчас в командировке в небезызвестном Славянске.

Сегодня мы, можно сказать, шаг за шагом пытаемся выкарабкиваться из пропасти бедности

Депутат Верховной рады Украины: мы поняли, что лучшим индикатором жизни для человека является холодильник-1

Наталья Королевская, депутат Верховной рады Украины:
Скрипку и рояль у вас на майданах видели. Мы хорошо помним рояли, песни, музыки на наших майданах. В то время я как раз была министром социальной политики и мы были заняты тем, чтобы платить пенсию, выплачивать людям пособия, формировать бюджет следующего года и несли всю ответственность за страну. В это время народ, так сказать, занимался свержением строя. Хотя все прекрасно понимали и сегодня понимают, что, безусловно, работали технологии, которые были направлены на смену политического режима.

И если бы это все привело к улучшению жизни украинцев, к процветанию нашей страны, то, конечно, мы бы сказали, что они были правы. Но сегодня все прекрасно в стране понимают, что это отбросило страну на десятилетия назад. Сегодня мы, можно сказать, шаг за шагом пытаемся выкарабкиваться из той пропасти бедности, в которой за эти шесть лет режима Порошенко оказались.

Лучшим, мы поняли, индикатором жизни является холодильник для человека

Поэтому мне очень хочется пожелать белорусам, что сегодня настолько развиты политические технологии, манипуляции, IT-технологии, элементы формирования сознания человека, что лучшим, мы поняли, индикатором жизни является холодильник для человека.

Депутат Верховной рады Украины: мы поняли, что лучшим индикатором жизни для человека является холодильник-4

Если раньше наши люди жили с потребительской корзиной, в которой могли себе позволить и нормально кушать, и была более-менее доступная медицина, нормальная пенсия, то сегодня, после медицинской реформы гражданки Америки пани Супрун, у нас закрыто большинство больниц и люди потеряли доступ к системе здравоохранения.

Шесть лет каждодневной борьбы за историю, за язык, за права людей...

После того как у нас начали также с идей разных иностранных деятелей проводить реформу образования, запретили с этого года в школах детям учиться на русском языке. Хотя для большого количества граждан нашей страны русский язык, как и для меня, является родным, и мы требуем того, чтобы наши дети имели право учиться на том языке, на котором мы хотим, чтобы они учились, а не под диктатуру, еще заданную режимом Порошенко, нам формировали школьные программы.

Также мы пережили элементы желания переписывания истории, когда Великую Отечественную войну у нас стали нивелировать, герои Великой Отечественной войны… у нас стали просто-напросто под давлением проводить декоммунизации разные. Это все, конечно, элементы иностранного влияния и желания сформировать здесь свою, абсолютно прозападную идеологию. И с первого взгляда это сразу незаметно. Но за шесть лет каждодневной борьбы за историю, за язык, за права людей...

# Международная политика # Наталья Королевская # Фотофакт

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