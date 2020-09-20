Депутат Верховной рады Украины: мы поняли, что лучшим индикатором жизни для человека является холодильник

Наталья Королевская, депутат Верховной рады Украины:

Скрипку и рояль у вас на майданах видели. Мы хорошо помним рояли, песни, музыки на наших майданах. В то время я как раз была министром социальной политики и мы были заняты тем, чтобы платить пенсию, выплачивать людям пособия, формировать бюджет следующего года и несли всю ответственность за страну. В это время народ, так сказать, занимался свержением строя. Хотя все прекрасно понимали и сегодня понимают, что, безусловно, работали технологии, которые были направлены на смену политического режима.

И если бы это все привело к улучшению жизни украинцев, к процветанию нашей страны, то, конечно, мы бы сказали, что они были правы. Но сегодня все прекрасно в стране понимают, что это отбросило страну на десятилетия назад. Сегодня мы, можно сказать, шаг за шагом пытаемся выкарабкиваться из той пропасти бедности, в которой за эти шесть лет режима Порошенко оказались.

Лучшим, мы поняли, индикатором жизни является холодильник для человека

Поэтому мне очень хочется пожелать белорусам, что сегодня настолько развиты политические технологии, манипуляции, IT-технологии, элементы формирования сознания человека, что лучшим, мы поняли, индикатором жизни является холодильник для человека.