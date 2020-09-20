Депутат Верховной рады Украины: мы поняли, что лучшим индикатором жизни для человека является холодильник

Новости мира. Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ пообщались с народным депутатом Верховной рады, которая, кстати, сейчас в командировке в небезызвестном Славянске.
Новости мира. Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ пообщались с народным депутатом Верховной рады, которая, кстати, сейчас в командировке в небезызвестном Славянске.
Наталья Королевская, депутат Верховной рады Украины:
Скрипку и рояль у вас на майданах видели. Мы хорошо помним рояли, песни, музыки на наших майданах. В то время я как раз была министром социальной политики и мы были заняты тем, чтобы платить пенсию, выплачивать людям пособия, формировать бюджет следующего года и несли всю ответственность за страну. В это время народ, так сказать, занимался свержением строя. Хотя все прекрасно понимали и сегодня понимают, что, безусловно, работали технологии, которые были направлены на смену политического режима.
И если бы это все привело к улучшению жизни украинцев, к процветанию нашей страны, то, конечно, мы бы сказали, что они были правы. Но сегодня все прекрасно в стране понимают, что это отбросило страну на десятилетия назад. Сегодня мы, можно сказать, шаг за шагом пытаемся выкарабкиваться из той пропасти бедности, в которой за эти шесть лет режима Порошенко оказались.
Поэтому мне очень хочется пожелать белорусам, что сегодня настолько развиты политические технологии, манипуляции, IT-технологии, элементы формирования сознания человека, что лучшим, мы поняли, индикатором жизни является холодильник для человека.
Если раньше наши люди жили с потребительской корзиной, в которой могли себе позволить и нормально кушать, и была более-менее доступная медицина, нормальная пенсия, то сегодня, после медицинской реформы гражданки Америки пани Супрун, у нас закрыто большинство больниц и люди потеряли доступ к системе здравоохранения.
После того как у нас начали также с идей разных иностранных деятелей проводить реформу образования, запретили с этого года в школах детям учиться на русском языке. Хотя для большого количества граждан нашей страны русский язык, как и для меня, является родным, и мы требуем того, чтобы наши дети имели право учиться на том языке, на котором мы хотим, чтобы они учились, а не под диктатуру, еще заданную режимом Порошенко, нам формировали школьные программы.
Также мы пережили элементы желания переписывания истории, когда Великую Отечественную войну у нас стали нивелировать, герои Великой Отечественной войны… у нас стали просто-напросто под давлением проводить декоммунизации разные. Это все, конечно, элементы иностранного влияния и желания сформировать здесь свою, абсолютно прозападную идеологию. И с первого взгляда это сразу незаметно. Но за шесть лет каждодневной борьбы за историю, за язык, за права людей...