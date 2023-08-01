Депутат Николай Княжицкий считает, что если президент Украины Владимир Зеленский не справится со своими полномочиями, то руководство страной перейдет к Верховной раде, сообщает РИА Новости. Этот план поможет предотвратить возникновение вакуума власти.

Иностранные визиты Зеленского спланированы в строгой секретности, чтобы избежать утечки информации в прессу. Примером может служить случай поездки в Брюссель, когда в Киеве пришли в ярость из-за того, что за три дня до прибытия произошла утечка информации. В издании также упоминается поездка в Болгарию, когда возникли опасения по поводу ее аннулирования после того, как в СМИ просочились подробности и детали.