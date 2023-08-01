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Депутат Княжицкий: власть в Украине перейдет к Раде в случае смерти Зеленского

01 августа 2023 12:04
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Депутат Николай Княжицкий считает, что если президент Украины Владимир Зеленский не справится со своими полномочиями, то руководство страной перейдет к Верховной раде, сообщает РИА Новости. Этот план поможет предотвратить возникновение вакуума власти. 

Иностранные визиты Зеленского спланированы в строгой секретности, чтобы избежать утечки информации в прессу. Примером может служить случай поездки в Брюссель, когда в Киеве пришли в ярость из-за того, что за три дня до прибытия произошла утечка информации. В издании также упоминается поездка в Болгарию, когда возникли опасения по поводу ее аннулирования после того, как в СМИ просочились подробности и детали.

# Международная политика

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