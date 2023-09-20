Депутат Госдумы РФ Шеремет: выступление Зеленского в ООН является позором

Выступление украинского президента на Генассамблее Организации Объединенных Наций депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором, передает РИА Новости.

Украинский лидер выступил в ООН во вторник, 19 сентября. Шеремет обозначил, что для такой серьезной площадки, которая создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате, предоставить возможность выступить нацисту Зеленскому – позор.

Депутат обозначил, что ООН опустилась до уровня скандалов. Организация потеряла тот смысл, который в нее был заложен после Второй мировой войны. По словам Шеремета, власть на этой площадке полностью принадлежит Америке. Многополярного мира, который лежал в основе создания Организации Объединенных Наций, уже больше нет.

Шеремет также заявил, что уже наступило время, когда ООН необходимо кардинально реформировать. Иначе организация просто станет «лоббистом курса США».