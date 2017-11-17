День траура по жертвам крупного ДТП объявлен в Марий Эл

Новости России. День траура объявлен 17 ноября в Марий Эл. Здесь скорбят по жертвам крупного ДТП, унесшем жизни 15 человек. Пострадали четверо, трое из них дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла минувшим вечером. По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса в условиях плохой видимости пошел на обгон и выехал на встречную, по которой двигался лесовоз с прицепом. Завершить маневр микроавтобус не успел. Пытаясь уйти от столкновения съехал в кювет.

Известно, что ДТП случилось на участке трассы, где не было асфальта. Ситуацию усложнял снег и гололед. По факту аварии возбуждено уголовное дело. После ЧП участок дороги был полностью блокирован. В устранении последствий ДТП участвовали более 60 человек, были задействованы 15 единиц спецтехники.