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День республики отмечают 26 января жители Индии

26 января 2018 10:01
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Новости Индии. В 1950 году в этот день страна перешла от статуса британского доминиона к республике и приняла Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День республики отмечают 26 января жители Индии-1

Повсюду сегодня проходят праздничные мероприятия. В Дели начался традиционный парад. С национальным праздником Президента Республики Индия Рама Натха Ковинда поздравил Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Фотофакт

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