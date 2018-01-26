День республики отмечают 26 января жители Индии

Новости Индии. В 1950 году в этот день страна перешла от статуса британского доминиона к республике и приняла Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. В 1950 году в этот день страна перешла от статуса британского доминиона к республике и приняла Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повсюду сегодня проходят праздничные мероприятия. В Дели начался традиционный парад. С национальным праздником Президента Республики Индия Рама Натха Ковинда поздравил Александр Лукашенко.