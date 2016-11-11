День независимости отмечает Польша: поздравления президенту страны и народу направил Александр Лукашенко

Новости Польши. Польша отмечает День независимости. Страна обрела свободу 11 ноября 1918 года, когда завершилась Первая мировая война –

после 125 лет господства над ней других государств.

Праздник независимости – государственный выходной. Он ознаменован военным парадом в центре Варшавы. Во всех городах страны проходят торжественные мероприятия, концерты и народные гуляния.

С национальным праздником Президента Польши Анджея Дуду и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.