Демонстранты забрасывали полицейских петардами. Что происходит на улицах Польши?

Новости Польши. В Польше продолжаются беспорядки. Противники ужесточения законодательства об абортах вышли на улицы полсотни городов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста в Польше идут третий день подряд. Конституционный суд ужесточил и без того самый строгий в Европе закон об абортах. Их теперь нельзя сделать даже в случае таких аномалий у плода, как порок сердца и синдром Дауна.