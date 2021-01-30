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Демонстранты забрасывали полицейских петардами. Что происходит на улицах Польши?

30 января 2021 12:19
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Новости Польши. В Польше продолжаются беспорядки. Противники ужесточения законодательства об абортах вышли на улицы полсотни городов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты забрасывали полицейских петардами. Что происходит на улицах Польши?-1

В Варшаве демонстранты забрасывали стражей правопорядка петардами и взрывпакетами. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Ранее активисты забросали здание Конституционного суда игрушками, испачканными красной краской. Это символ загубленных детских жизней.

Демонстранты забрасывали полицейских петардами. Что происходит на улицах Польши?-4

Акции протеста в Польше идут третий день подряд. Конституционный суд ужесточил и без того самый строгий в Европе закон об абортах. Их теперь нельзя сделать даже в случае таких аномалий у плода, как порок сердца и синдром Дауна.

# Акции протеста # Фотофакт

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