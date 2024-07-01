Демонстранты в Лионе забросали силовиков бутылками и петардами

Первый тур парламентских выборов во Франции закончился массовыми протестами. Сегодня ночью тысячи людей по всей стране вышли на улицы, протестуя против результатов голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных СМИ, самый большой митинг в Париже собрал около 10 тысяч человек. Аналогичные выступления прошли и в других крупных городах. Например, в Лионе произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты возводили баррикады и забрасывали силовиков бутылками и петардами.

Результаты первого тура выборов стали разочарованием не только для протестующих, но и для действующих властей. Президентский альянс по итогам голосования занял только третье место, набрав чуть более 20 % голосов. Блок Макрона уверенно проиграл своим главным соперникам.

Ультраправое «Национальное объединение» заручилось поддержкой более трети избирателей, а ультралевый «Новый народный фронт» получил 28 % голосов. В отчаянии Макрон призвал граждан объединиться, чтобы его коалиция все-таки смогла выйти на первое место. Второй тур парламентских выборов пройдет уже в воскресенье, 7 июля.