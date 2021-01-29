Демонстранты разлили красную краску и разбросали мягкие игрушки. Что происходит в Польше из-за запрета абортов?

Новости Польши. В Польше не утихают массовые протесты против запрета абортов. Неспокойным вечер 28 января выдался в Варшаве и еще в более чем 30 городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи возмущенных жителей с плакатами прошлись маршем по центральным улицам.

В Варшаве у здания Конституционного трибунала вспыхнули стычки с правоохранителями. Стражи порядка окружили демонстрантов плотным кольцом и выпускали их только после проверки документов. Выкрикивая различные лозунги, митингующие разлили красную краску и разбросали мягкие игрушки. Задержаны несколько человек, в том числе одна из лидеров женской забастовки.