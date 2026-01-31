Демографический кризис в Польше – за год в стране родилось чуть более 200 тыс. детей

Соседняя Польша стремительно движется к демографической катастрофе. За год в стране родилось чуть более 200 тысяч детей, и это один из самых низких показателей за весь период, когда фиксируется такая статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие этого – очевидный демографический дисбаланс. Сейчас на каждую сотню детей в Польше приходится 140 пожилых людей. А к 2055-му количество работающих вообще может сравняться с числом пенсионеров.