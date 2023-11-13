Демарш польских водителей на границе с Украиной продлится до января

Новости Польши. Польские перевозчики обещают блокировать границу с Украиной до января. Пять дней назад они перекрыли три погранперехода, образовалась очередь из 2,5 тысячи фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту акцию устроили из-за неравных условий с украинскими водителями. Поляки добиваются отмены либерализации перевозок, в рамках которой украинцы вытесняют их с рынка, специально занижая цены на свои услуги.

Прошедшие накануне переговоры между польскими перевозчиками и чиновниками из Варшавы результата не дали, поэтому водители решили продлить блокаду границы.