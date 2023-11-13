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Демарш польских водителей на границе с Украиной продлится до января

13 ноября 2023 07:11
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Новости Польши. Польские перевозчики обещают блокировать границу с Украиной до января. Пять дней назад они перекрыли три погранперехода, образовалась очередь из 2,5 тысячи фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демарш польских водителей на границе с Украиной продлится до января-1

Эту акцию устроили из-за неравных условий с украинскими водителями. Поляки добиваются отмены либерализации перевозок, в рамках которой украинцы вытесняют их с рынка, специально занижая цены на свои услуги.

Прошедшие накануне переговоры между польскими перевозчиками и чиновниками из Варшавы результата не дали, поэтому водители решили продлить блокаду границы.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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