«Дело Скрипаля» обсудили на заседании Исполнительного совета ОЗХО в Гааге

Тема закрытой встречи связана с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Перед заседанием Москва направила в организацию, а также британским и французским коллегам список вопросов по этому делу.

Новости Беларуси. Экстренное заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия на повестке дня 4 апреля в Гааге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, эксперты должны установить химический состав отравляющего вещества. Россию, в частности, интересует, как отбирались пробы и в каких лабораториях их изучают. Результатов этих исследований пока нет.

Ранее британские специалисты не смогли дать точное происхождение нервно-паралитического вещества. Москва надеется, что с этой задачей справятся эксперты ОЗХО, что, в свою очередь, поможет вывести ситуацию из тупика.