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Дельфины в Чили под угрозой вымирания из-за опасного птичьего гриппа

04 мая 2023 11:09
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Птичий грипп угрожают очень «хрупкой» популяции чилийских дельфинов. Не на пользу им идет и загрязнение окружающей среды. В холодных водах Тихого океана, у западного побережья страны обитает уникальный на планете вид.   

Дельфины в Чили под угрозой вымирания из-за опасного птичьего гриппа-1

Кайетано Эспиноза, ветеринар: 
Это единственный вид китообразных в Чили, который не обитает больше нигде в мире и не очень распространен в Чили. Он обитает только в очень специфических местах, которые люди также используют, потому что это охраняемые бухты, потому что это также хорошие места для людей. Таким образом, мы разделяем пространство между людьми и чилийскими дельфинами. Зная это, мы должны защищать и заботиться об этом виде, который уникален, но также очень уязвим, потому что их осталось очень мало.   

Дельфины в Чили под угрозой вымирания из-за опасного птичьего гриппа-4

Протяженная береговая линия делает Чили одним из ведущих мировых экспортеров рыбы и водных культур. В погоне за уловом страдают и дельфины. А еще недавно выяснилось, что дельфины могут заражаться птичьим гриппом, вспышка которого зафиксирована в этой стране.  

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