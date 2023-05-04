Дельфины в Чили под угрозой вымирания из-за опасного птичьего гриппа

Кайетано Эспиноза, ветеринар:

Это единственный вид китообразных в Чили, который не обитает больше нигде в мире и не очень распространен в Чили. Он обитает только в очень специфических местах, которые люди также используют, потому что это охраняемые бухты, потому что это также хорошие места для людей. Таким образом, мы разделяем пространство между людьми и чилийскими дельфинами. Зная это, мы должны защищать и заботиться об этом виде, который уникален, но также очень уязвим, потому что их осталось очень мало.