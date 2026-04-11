Делегации Ирана и США прибыли в Исламабад для проведения мирных переговоров

Делегации Ирана и США прибыли в Исламабад для проведения первых с начала ближневосточного конфликта мирных переговоров. Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иранскую делегацию, которая состоит из 71 человека, возглавляет спикер парламента Мохаммад Галибаф. В нее также входят министр иностранных дел, секретарь Совета национальной безопасности и руководитель Центробанка Ирана, а также эксперты-консультанты, представители СМИ, дипломаты и сотрудники службы безопасности. Со стороны Штатов в Исламабад прилетели вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер.

Премьер Пакистана подтвердил, что встреча начнется сегодня, хотя еще вчера ситуация оставалась туманной. Иран категорически отказывался садиться за стол переговоров, пока США и Израиль бомбят Ливан. Тем не менее диалог стартует и может продлиться до двух недель. Переговоры пройдут в закрытом формате. Сначала стороны согласуют повестку через пакистанских посредников, затем перейдут к прямым консультациям. Ключевое требование Вашингтона заключается в том, что Иран не должен получить ядерное оружие и обязан открыть Ормузский пролив. Тегеран на это не согласен. Иранцы требуют от США компенсаций и мирного договора, закрепленного Советом Безопасности ООН.