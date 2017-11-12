Действующий президент или бывший актер: в Словении проходит 2-й тур президентских выборов

Новости Словении. Второй тур президентских выборов проходит в Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Избиратели должны выбрать между действующим президентом страны Борутом Пахором и бывшим актером Марьяном Шарецом.

В первом туре ни один из кандидатов не преодолел необходимый барьер. Победу пророчат действующему президенту, выступающему за сохранение и поддержание стабильности в стране.