Дефицит взрывчатых веществ в ЕС тормозит производство оружия для Украины

Дефицит взрывчатых веществ в ЕС затрудняет производство оружия для Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал The Economist.

Со времен холодной войны множество производителей взрывчатки в Европе сократили производство или закрылись. Лишь немногие компании выпускают материалы для зарядов артиллерии и ракет по стандарту НАТО.

Расширить выпуск продукции сложно из-за требований безопасности, дефицита квалифицированных рабочих и сырья. Часть поставщиков ищет взрывчатку за границей, но опасается ее низкого качества.