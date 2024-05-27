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Дефицит взрывчатых веществ в ЕС тормозит производство оружия для Украины

27 мая 2024 09:12
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Дефицит взрывчатых веществ в ЕС затрудняет производство оружия для Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал The Economist.

Со времен холодной войны множество производителей взрывчатки в Европе сократили производство или закрылись. Лишь немногие компании выпускают материалы для зарядов артиллерии и ракет по стандарту НАТО.

Расширить выпуск продукции сложно из-за требований безопасности, дефицита квалифицированных рабочих и сырья. Часть поставщиков ищет взрывчатку за границей, но опасается ее низкого качества.

# Международная политика

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