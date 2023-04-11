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Дефицит лекарств в Германии: нет даже сиропов от кашля

11 апреля 2023 18:00
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Новости Германии. В Германии возник дефицит лекарств. В аптеках страны не найти сиропов от кашля, препаратов от повышенного давления и даже противораковых медикаментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит лекарств в Германии: нет даже сиропов от кашля-1

В списке недоступных почти 470 медицинских препаратов. И с каждым днем этот перечень становится все длиннее. Фармацевты и местные жители бьют тревогу. Ведь лечиться попросту нечем, назначения врачей фактически становятся бессмысленными. Отметим, за последний год многие компании ушли с немецкого рынка из-за высокой конкуренции. И это несмотря на призывы специалистов увеличить отечественное производство.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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