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Defense News: судостроение США находится в худшем состоянии за 25 лет

12 августа 2024 09:50
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Как сообщает Defense News со ссылкой на аналитика Эрика Лабса, военное судостроение США испытывает серьезную нехватку рабочей силы и сейчас находится в худшем состоянии за последние 25 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Нехватка рабочих рук приводит к задержке в производстве и техническом обслуживании военных кораблей. 

«Кораблестроение ВМС находится в ужасном состоянии – худшем за четверть века», – пишет издание.

Частое изменение проекта кораблей также приводит к превышению расходов. ВМС США из-за ограниченного бюджета отложили создание своей новейшей подводной лодки до 2040-х годов. В 2025 году США будут заказывать только одну атомную подводную лодку класса Virginia вместо двух.

# Международная политика

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