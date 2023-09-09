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Датские военные обучают ВСУ на танках Leopard из музея

09 сентября 2023 10:23
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Датские военнослужащие взяли на себя инициативу по обучению украинских танкистов с помощью танков Leopard 1A5, позаимствованных из трех музеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя Forbes Дэвида Экса.

Эти машины были списаны в 2005 году и заменены более современной моделью Leopard 2. По словам датских военных, три музея согласовали поставку шести рабочих танков для незамедлительного начала обучения украинских танкистов. Большая часть танков принадлежала немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и простояла на складе два десятка лет, в связи с чем нуждалась в ремонте.

# Оружие и боеприпасы

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